

بهره‌برداری از دو مرکز واکسیناسیون در ششتمد

حسین فیض‌آبادی فرماندار شهرستان ششتمد گفت: همزمان با هفته دامپزشکی، دو مرکز واکسیناسیون «دکتر رئیس‌نیا» و «مکث» در شهرستان به بهره‌برداری رسید. این دو مرکز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با سرمایه اولیه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای هر مرکز راه‌اندازی شده‌اند.

وی افزود: فعالیت این مراکز زمینه اشتغال مستقیم ۴ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵ نفر را فراهم کرده است و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه خدمات دامپزشکی می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های این بخش و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان کمک کند.

رقابت ۸ تیم برای صعود؛ بسکتبالیست‌های نوجوان خراسان رضوی در تربت‌حیدریه به میدان رفتند

مرحله نخست رقابت‌های بسکتبال قهرمانی نوجوانان پسر خراسان رضوی، یادبود مرحوم بابک مرج، با حضور هشت تیم شهرستانی به میزبانی تربت‌حیدریه از صبح ۱۵ مهرماه در سالن مروج این شهرستان آغاز شده و تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد.

در این مرحله هشت تیم از تربت‌حیدریه، نیشابور، قوچان، گلبهار، خواف، تایباد، کاشمر و سبزوار طی سه روز و در دو نوبت صبح و عصر برای کسب سهمیه صعود به مرحله بعد به رقابت می‌پردازند.

همزمان با برگزاری مسابقات تیم‌های شهرستانی در تربت‌حیدریه، رقابت تیم‌های مرکز استان نیز در مشهد برگزار می‌شود و در پایان مرحله نخست، چهار تیم برتر هر بخش راهی دور دوم خواهند شد تا هشت تیم برتر برای تعیین قهرمان خراسان رضوی به مصاف یکدیگر بروند.

براساس برنامه مسابقات، تیم نوجوانان تربت‌حیدریه امروز در دو دیدار به میدان می‌رود و ساعت ۱۱ مقابل تربت‌جام و ساعت ۱۷ برابر قوچان صف‌آرایی خواهد کرد.