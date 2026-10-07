به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،استاندار مازندران با اشاره به شتاب اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی فرودگاه شهدای ساری گفت: طرح بهسازی و ترمیم این فرودگاه با اولویت بالا در حال اجراست و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ‎

مهدی یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرودگاه شهدای ساری افزود: فرودگاه مرکز استان یکی از زیرساخت‌های مهم برای توسعه گردشگری، حمل‌ونقل و ارتباطات اقتصادی مازندران است و بر همین اساس، روند بهسازی و نوسازی آن با جدیت و سرعت در حال پیگیری است.

وی افزود: بهسازی فرودگاه با تمرکز بر ارتقای ایمنی و کیفیت سطوح پروازی آغاز شده و تلاش داریم بخش‌های پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

استاندار مازندران با اشاره به اجرای طرح زهکشی و مهار آب‌های سطحی در سطوح پروازی فرودگاه گفت: یکی از برنامه‌های مهم در این طرح، زهکشی و هدایت آب‌های سطحی است که برای آن بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که این طرح نقش مهمی در ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت‌های فرودگاه خواهد داشت.

یونسی رستمی ادامه داد: همزمان با اجرای زهکشی، بهسازی و ترمیم بخش‌هایی از باند اصلی فرودگاه نیز در حال اجرا است و مجموعه این اقدامات با هدف افزایش ایمنی پروازها، ارتقاء کیفیت خدمات و آماده‌سازی فرودگاه برای توسعه ظرفیت‌های آینده دنبال می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره حمل‌ونقل استان تأکید کرد: پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات بهسازی فرودگاه شهدای ساری نشان می‌دهد این طرح با سرعت در حال پیشرفت است و تلاش می‌کنیم با استمرار این روند، بخش‌های مختلف طرح در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و زمینه برای ورود به مراحل بعدی توسعه فرودگاه فراهم شود.