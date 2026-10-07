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به مناسبت هفته نیروی انتظامی، ساختمان جدید ستادفرماندهی انتظامی شهرستان رباطکریم با حضور فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افتتاح شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۲.۵ هکتار و با زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع احداث شده است و عملیات اجرایی آن در بازه زمانی کوتاه ۳ ماهه به اتمام رسیده است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای جاری در هفته نیروی انتظامی، اعلام کرد که تاکنون ۱۱۱ برنامه متنوع در ۶ شهرستان غرب استان تهران برگزار شده است.
سردار علیزاده خاطرنشان کرد که آخرین برنامه این هفته، مراسم گلباران و غبارروبی مزار شهدا خواهد بود که فردا برگزار میگردد