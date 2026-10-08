روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، گفت: گروه سلامت مرکز بهداشت کیش با حضور در طرح‌های ساختمانی سطح کیش، با بیماریابی فعال و تهیه نمونه خون محیطی از اتباع غیرایرانی شاغل در طرح‌ها اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، گفت: با هدف اجرای برنامه مراقبت، آموزش و بیماریابی تشدیدیافته مالاریا، این برنامه با هدف شناسایی به‌موقع موارد احتمالی مالاریا، پیشگیری از انتقال بیماری و تقویت نظام مراقبت بیماری‌های منتقله از ناقل در کیش اجرا شد.

اجرای مستمر برنامه‌های بیماریابی و مراقبت فعال، از جمله اقدامات مؤثر در شناسایی زودهنگام موارد احتمالی مالاریا و پیشگیری از گسترش بیماری در مناطق در معرض خطر به شمار می‌رود.

بیماریابی مالاریا در تمام سال از گروه هدف توسط کارشناسان بیماری‌ها انجام می‌شود و با آغاز فصل پاییز و تغییر شرایط اقلیمی و حضور اتباع و نیرو‌های کار در طرح‌های ساختمانی کیش در قالب پویش تشدید بیماریابی شروع و تا پایان پاییز ادامه دارد.