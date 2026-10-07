رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ظرفیت انجمن‌های علمی برای توسعه ارتباطات علمی بین‌المللی، گفت: این انجمن‌ها می‌توانند به‌عنوان واسطه‌ای تخصصی، زمینه بهره‌گیری از دانش و توانمندی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمدحسین شیخی در شانزدهمین مراسم اهدای جوایز بخش ایران IEEE، با اشاره به نقش دانش و فناوری در پیشبرد اهداف ملی، اظهار کرد: کشوری می‌تواند در عرصه‌های جهانی سربلند باشد که از پشتوانه علمی قوی برخوردار بوده و بر دانش بومی تکیه داشته باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، مقاومت علمی در برابر قدرت‌های بزرگ را یک موفقیت مهم دانست و افزود: در شرایطی که تلاش‌هایی برای تضعیف حوزه‌های مختلف و کاهش ارتباط علمی کشور با مجامع جهانی وجود دارد، نهاد‌های علمی و تخصصی مانند IEEE به دلیل ماهیت حرفه‌ای و غیردولتی خود می‌توانند در حفظ و توسعه این ارتباطات نقش‌آفرین باشند.

بهره‌گیری از ظرفیت علمی ایرانیان خارج از کشور

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت قابل توجه متخصصان و نخبگان ایرانی خارج از کشور، تصریح کرد: بسیاری از این افراد از فارغ‌التحصیلان برتر دانشگاه‌های جهان هستند و با وجود علاقه و دغدغه برای کمک به کشور، ممکن است در تعامل مستقیم با ساختار‌های دولتی با چالش‌هایی مواجه شوند.

شیخی ادامه داد: انجمن‌های علمی می‌توانند با فراهم کردن بستر‌های تخصصی و حرفه‌ای، نقش واسطه‌ای مؤثری برای بهره‌گیری از دانش و تخصص این سرمایه‌های انسانی ایفا کنند.

وی از آمادگی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از فعالیت‌های علمی که به پیوند نخبگان ایرانی خارج از کشور با جامعه علمی داخل منجر شود، خبر داد و گفت: با الگو‌سازی از چهره‌های موفق و اثرگذار علمی می‌توان زمینه ایجاد امید و انگیزه بیشتر در نسل جوان کشور را فراهم کرد.

فراخوان پژوهشگاه برای همکاری با دانشجویان برتر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور حدود ۲۰۰ همکار پروژه‌ای، عمدتاً از میان دانشجویان، بر ضرورت توسعه این همکاری‌ها تأکید کرد.

وی از انجمن‌های علمی و دانشگاه‌ها خواست دانشجویان برتر خود را برای تعریف پروژه‌های مشترک به پژوهشگاه معرفی کنند.

شیخی با اشاره به جذابیت و پیشرو بودن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نسل جوان، افزود: پژوهشگاه از ظرفیت دانشجویان برتر برای مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه استقبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای تخصصی برای ارزیابی و مصاحبه با دانشجویان معرفی‌شده از سوی انجمن‌های علمی تشکیل شده است تا ضمن شناسایی ظرفیت‌های برتر، کیفیت فعالیت‌های پژوهشی نیز تضمین شود.