به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اعلام تحقق پوشش کامل آموزشی در همه ۳۳ شهرستان و منطقه استان گفت: یکی از شاخص‌ترین برنامه‌ها در امسال، تولید و تدوین منابع آموزشی بومی ویژه دوره پیش دبستانی است.

کلبادی نژاد افزود: این مجموعه شامل ۶ جلدی از ۴ جلد کتاب کار نوآموز و ۲ جلد راهنمای مربی تشکیل شده است که پس از مراحل کارشناسی و دریافت مجوز‌های لازم، برای نخستین بار در استان اجرایی شده و مازندران را به عنوان استانی پیشرو در تولید محتوای تخصصی این مقطع مطرح کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی دوره پیش‌دبستانی به عنوان زیربنای موفقیت‌های تحصیلی در مقاطع بالاتر، از حمایت‌های مسئولان استانی قدردانی کرد.