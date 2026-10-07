مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: نیروگاه برق‌آبی دز با ثبت آمار درخشان تولید ۱.۵ میلیون مگاوات ساعت برق در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، نصابی بی‌سابقه در تولید برق به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید حمید صالحی ثبت نصاب تولید برق در نیروگاه برق آبی دز را دستاوردی بزرگ دانست و بیان کرد: رشد خیره‌کننده تولید برق در ۶ ماه نخست امسال حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه منابع آب و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی و فنی در شرایط حساس کنونی است.

وی با بیان اینکه نیروگاه دز با تکیه بر توان داخلی، نقشی حیاتی در پایداری شبکه سراسری برق کشور و مدیریت فشار شبکه ایفا کرده است، افزود: افزایش چشمگیر میزان تولید برق در این نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ویژه در فصل تابستان امسال، نشان از آمادگی کامل این مجموعه برای خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز و پاسخگویی به نیاز‌های انرژی کشور دارد.

مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: میزان تولید برق در نیروگاه برق آبی دز از ۸۸۷ مگاوات ساعت در ۶ ماه گذشته سال گذشته با جهشی در حدود ۲ برابری به ۱.۵ مگاوات ساعت در مدت مشابه امسال افزایش یافت.

وی با اشاره به ثبت بهره وری بالای ۹۵ درصدی در شاخص‌های کیفی بهره‌برداری از نیروگاه برقابی دز افزود: دستیابی به راندمان عملیاتی ۹۵.۶ درصد و ثبت رکورد استمرار در مدار تولید، نشان‌دهنده اوج پایداری، نگهداری اصولی و کارایی تجهیزات فشار قوی این نیروگاه است.

نیروگاه سد دز از ابتدای بهره برداری در سال ۱۳۴۱ تاکنون نقش کلیدی در تامین برق کشور داشته به گونه‌ای که تا سال‌ها این سد بخش زیادی از برق مورد نیاز کل کشور را به تنهایی تامین می‌کرد.

کنترل فرکانس شبکه برق کشور یکی از وظایف مهم نیروگاه دز است.

سد دز دارای هشت واحد با توان ۶۵ مگاواتی است که تاکنون پنج واحد نیروگاهی این سد به طور کامل بهینه و وارد مدار بهره برداری قرار گرفته است.

با بهینه سازی تمام هشت واحد نیروگاهی در مجموع ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق این نیروگاه افزوده می‌شود.