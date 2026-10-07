مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: عملیات توسعه و نوسازی ۲ کیلومتر از شبکه داخلی آبرسانی جزیره شیف در حال اجراست و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی بردستانی اظهار کرد: طرح توسعه و نوسازی شبکه داخلی آب جزیره شیف در مجموع به طول ۲ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر ۹۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر در حال اجرا است.

وی با بیان این‌که میزان پیشرفت فیزیکی طرح تا کنون به ۹۰ درصد رسیده است، افزود: توسعه و نوسازی شبکه داخلی آبرسانی جزیره شیف با هدف بهبود زیرساخت شبکه توزیع آب؛ ارتقای وضعیت شبکه موجود و همچنین استفاده از تمام ظرفیت آب تولیدی در این جزیره در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر یادآور شد: اجرای طرح‌های توسعه و نوسازی شبکه‌های آبرسانی از جمله برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود وضعیت شبکه‌های توزیع آب در مناطق مختلف استان است.