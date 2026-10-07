با اجرای طرح‌های جدید اینوا، زمینه برای توسعه متوازن و ایجاد فرصت‌های شغلی در مهاباد فراهم می‌شود؛ در نشست مشورتی دهیاران بخش‌های مرکزی و خلیفان همچنین از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان امسال خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یکی از طرح‌های مهم در حال پیگیری، می‌تواند زمینه اشتغال حدود ۲ هزار نفر از جوانان و نیرو‌های بومی شهرستان را فراهم کند. خبری که در نشست دهیاران بخش‌های مرکزی و خلیفان با مسوولان اجرایی و دستگاه‌های خدمات رسانی اعلام شد.

در این نشست همچنین از دهیاران خواسته شد با همکاری لازم در اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن، زمینه ثبت ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی و مسکونی روستا‌ها را فراهم کنند.

تحویل ۶۰۰ واحد مسکن ملی به متقاضیان در دهه فجر امسال، توسعه و اصلاح ۵۵۰ کیلومتر شبکه برق، ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در بخش آب، بیش از ۱۰۰ کیلومتر آسفالت و روکش راه‌ها با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان و آماده‌سازی ۲۰۰ هکتار زمین برای طرح‌های مسکن، دیگر خبر‌های این نشست بود.

نمایندگان دهیاران بخش‌های مرکزی و خلیفان هم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی، راه، مخابرات و رفع مشکلات حوزه‌ی صنعت و تأمین سوخت ادوات کشاورزی را خواستار شدند.

مدیران و مسوولان دستگاه‌های خدمات‌رسان هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف ارائه کردند.

در پایان، به مناسبت گرامیداشت روز روستا و عشایر، یک اصله نهال در محوطه فرمانداری مهاباد کاشته شد.