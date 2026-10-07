رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت تاب‌آوری و حمایت از تولید، گفت: در شرایط جنگ تمام‌عیار، دولت ضمن ادامه گفت‌و‌گو برای احقاق حقوق ملت ایران، برنامه مقاومت را با قدرت دنبال می‌کند و نباید اجازه داد مشکلات موجود به معیشت مردم و چرخه تولید آسیب وارد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه هیئت دولت، با قدردانی از تلاش‌های جهادگران عرصه صنعت و تولید در همه بخش‌ها، از مدیران و کارگران تشکر کرد و این تلاش‌های ایثارگرانه را عامل بازسازی سریع و پیچیده‌ترین بخش‌های صنعت تولید، نفت، انرژی و سایر حوزه‌ها دانست که به تعجب دیگران و ناامیدی دشمنان انجامید.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مدیران، معاونان و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی، سایر نهاد‌ها و شخصیت‌ها درک واقع‌بینانه‌ای از شرایط موجود کشور دارند، تصریح کرد: ما در یک جنگ تمام‌عیار در ابعاد کامل قرار داریم. البته در این شرایط، ضمن اینکه در حال گفت‌و‌گو و مذاکره هستیم، برای احقاق حق و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار سخن می‌گوییم و در عین حال با قدرت برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کنیم و قطعاً بدون شک مقاومت خواهیم کرد و دشمن را ناامید و مأیوس خواهیم ساخت.

پزشکیان از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد، صمت، نیرو و نفت و سایر دستگاه‌ها که با جدیت تمام سعی در مدیریت شرایط و مایوس کردن دشمنان تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

پزشکیان حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی را پیش‌نیاز ضروری پیروزی بر دشمنان برشمرد و گفت: ایجاد امید و امیدواری و تقویت تاب‌آوری در گرو وحدت، همگرایی و همدلی تمام اعضای جامعه است. توصیه می‌کنم از هر مسئله‌ای که زمینه‌ساز ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه می‌شود، به هر نحو پرهیز شود.

رئیس‌جمهور بیان کرد: علاوه بر مسائل یادشده، ارتباط دوستانه و گفت‌و‌گو با دیگران و توضیح شرایطی که در آن قرار داریم، در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار و اثربخش خواهد بود. به عنوان مثال، در همین هفته با برخی نمایندگان مجلس جلسه هم‌اندیشی برگزار شد و پس از تبیین شرایط، در پایان درک بهتری از یکدیگر پیدا کردیم. این روند باید در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد تا به فهم مشترکی از شرایط و موضوعات دست پیدا کنیم.

پزشکیان با تأکید بر این راهبرد که معیشت، اشتغال و تولید باید در رأس برنامه‌های تمامی وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، جلوگیری از تعطیلی و قطع برق و انرژی را ضروری دانست و اظهارداشت: نباید اجازه دهیم چرخ تولید آسیب ببیند. چنانچه نیاز باشد، موقتاً در راستای اصلاح الگوی مصرف، ساختمان‌های بلااستفاده و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی تعطیل خواهند شد تا چرخ تولید بچرخد؛ زیرا تقویت معیشت مردم و حمایت از تولید در رأس کار ما قرار دارد. به همین منظور، الزاماً مصرف را در تمامی موارد، از جمله برق، گاز، بنزین، آب و سایر حوزه‌های انرژی کاهش خواهیم داد. شرط مقاومت و ایستادگی در برابر غرب، تحمل سختی از سوی همه است.

رئیس‌جمهور با اشاره به طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو»، آن را اقدامی در راستای ترویج فرهنگ عدم استفاده از خودرو برای حداقل یک روز در هفته، به منظور کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف بنزین برشمرد و گفت: ضرورت دارد در همین راستا دولت و دولتمردان خود آغازگر این طرح باشند و قدمی در مسیر تقویت تولید بردارند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تقویت و گسترش تعاملات چندجانبه با همسایگان تصریح کرد: در حال مذاکره با آنها هستیم تا بخشی از نیاز‌های موجود را تأمین کنیم، ولی اصل قضیه اتکا به توان داخلی، همدلی و همکاری با یکدیگر است.

در ابتدای این جلسه، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به آقایان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به دلیل درگذشت همشیره‌اش و سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دلیل درگذشت مادرش تسلیت گفت و از زحمات دکتر پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، تشکر و به مهندس حمید بُوَرد به عنوان سرپرست جدید وزارت نفت خیرمقدم گفت.

در ادامه جلسه، موارد اجرایی دستگاه‌ها توسط وزرای محترم طرح و بررسی شد. در این جلسه ابتدا پیشنهاد «ایجاد سه بندر سیریک، چارک و خمیر در استان هرمزگان» به تصویب رسید. علاوه بر این، «آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور» مصوب شد. همچنین با توجه به آیین‌نامه تبصره (۶) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و بند (ب) ماده (۵۳) قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، پیشنهاد «صدور سند تفکیکی واحد‌های آپارتمانی مبتنی بر رأی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی» به تصویب رسید.

در بخش دیگر این جلسه، گزارش مفصلی توسط استاندار تهران از ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در استان تهران به مناسبت ۱۴ مهر، روز تهران، ارائه شد.

در ادامه، مهندس سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تشریح آسیب‌های شدیدی که به صنعت فولاد کشور وارد شده بود، پرداخت.

همچنین دکتر عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، گزارشی درباره روز روستا و عشایر و نمایشگاهی که به همین مناسبت در تهران برگزار شده بود، ارائه کرد.