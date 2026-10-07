از امروز ۱۵ مهر، امکان ثبت درخواست صدور مجوز خروج از کشورسفر‌های تحصیلی، علمی و مطالعاتی برای مشمولان خدمت نظام وظیفه به صورت الکترونیکی و غیرحضوری امکان پذیر شد.

ویژه سفر‌های تحصیلی، علمی و مطالعاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: متقاضیان مشمول خدمت نظام وظیفه برای دریافت مجوز تحصیلی یا سفر علمی و مطالعاتی دارند می‌توانند با ورود به سامانه سخا به نشانی الکترونیکی www.sakha.epolice.ir ثبت درخواست کنند.

سرهنگ اکبر معادلی افزود: صدور مجوز خروج از کشور تحصیلی و سفر‌های علمی و مطالعاتی، پیش از این به صورت دستی و فقط از طریق سازمان وطیفه عمومی در تهران انجام می‌شد.

وی اضافه کرد: آقایان بیش از ۱۸ سالی که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، برای خروج از کشور باید دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم باشند و در این میان، مشمولانی که هنوز به خدمت نرفته‌اند و قصد خروج موقت از کشور (برای تحصیل یا سفر علمی و مطالعاتی) را دارند، باید وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی را به عنوان ضمانت بازگشت در اختیار سازمان وظیفه عمومی فراجا بگذارند.