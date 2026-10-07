به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برپایی ۲۷۳ غرفه صنایع‌دستی در ۱۱ شهرستان استان خبر داد و فروش را ۴۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

حسین ایزدی گفت: همزمان با این هفته، ۲۷۳ غرفه صنایع‌دستی در شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، محمودآباد، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد و تنکابن برپا شد.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان، حمایت از صنعتگران و فراهم کردن زمینه عرضه و فروش تولیدات بومی و محلی برگزار شد و با استقبال مردم و گردشگران همراه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه بیش از ۲۶ هزار و ۹۰۰ نفر از این نمایشگاه‌ها بازدید کردند، گفت: محصولات متنوعی مانند گلیم، نساجی سنتی، آثار چوبی و چرمی، لاک‌تراشی، خراطی، سفال، زیورآلات، عروسک‌های بافتنی و حصیربافی در این غرفه‌ها عرضه شد.

ایزدی ادامه داد: مجموع فروش ثبت‌شده در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی هفته گردشگری به ۴۵ میلیارد ریال رسید که بیانگر ظرفیت قابل توجه بازار صنایع‌دستی و استقبال از تولیدات هنرمندان مازندرانی حتی در فصل غیر اوج سفر است.

وی تاکید کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی هنر‌ها و فرهنگ بومی مناطق مختلف مازندران، فرصت مناسبی برای حمایت از تولیدکنندگان، رونق اقتصادی و تقویت ارتباط میان صنعت گردشگری و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.