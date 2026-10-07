رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران گفت: فرآیند پذیرش دانشجویان جدیدبرای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، به صورت در مقطع کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه کاظم زاده افزود: این مرکز با هدف حمایت از جوانان علاقه‌مند به علوم معارف، امکان تحصیل رایگان را در دوره روزانه فراهم کرده است.

وی با اشاره به سیاست‌های ویژه پذیرش افزود: در راستای تسهیل ورود به این رشته، پذیرش خواهران از طریق کنکور سراسری و پذیرش برادران به‌صورت بدون کنکور و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی انجام می‌شود. براساس اعلام این دانشکده، داوطلبان رشته‌های علوم انسانی، معارف اسلامی، ریاضی-فیزیک و علوم تجربی می‌توانند برای این مقطع اقدام کنند.

کد‌های رشته جهت انتخاب در سایت سازمان سنجش به شرح زیر است:خواهران (از طریق کنکور): ۳۴۶۵۸ برادران (سوابق تحصیلی): ۱۲۰۲۳

کاظم‌زاده همچنین ضمن تأکید بر امکانات رفاهی گسترده، از جمله ارائه خوابگاه دانشجویی، کلاس‌های مجزای برادران و خواهران، تسهیلات وام دانشجویی و بهره‌مندی از کتابخانه تخصصی و اساتید مجرب تمام‌وقت، یادآور شد که مهلت نهایی ثبت‌نام در سایت sanjesh.org، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود و امکان تمدید مهلت ثبت نام وجود دارد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت رسمی دانشکده و یا دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مراجعه کرده یا با شماره‌های اعلامی تماس حاصل کنند.

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت https://quran.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۶۶۷۱۹۷۵۷-۰۲۱ داخلی ۱۰۳، ۰۹۳۸۳۱۷۹۵۴۸ ونیز آیدی ایتا: @abtahi ۱۳۹۹ @Fanavarei_tehran تماس بگیرند.