مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان از ثبت‌نام ۱۴ هزار و ۴۱ متقاضی در مرحله نخست سامانه تسهیلات اشتغالزایی جوانان خبر داد و گفت: مشاغل خدماتی با پنج هزار و ۵۰۹ درخواست، بیشترین سهم را در میان تقاضا‌های ثبت‌شده به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اعظم کریمی با اشاره به آخرین وضعیت ثبت‌نام در سامانه تسهیلات اشتغالزایی جوانان اظهار کرد: در مرحله نخست ثبت‌نام این سامانه، ۱۴ هزار و ۴۱ متقاضی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی درخواست خود را ثبت کرده‌اند که این تعداد معادل ۱۰ برابر ظرفیت اعتباری اختصاص‌یافته در این مرحله است.

وی افزود: از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، پنج هزار و ۵۰۹ درخواست مربوط به مشاغل خدماتی، سه هزار و ۸۱۲ درخواست مربوط به فعالیت‌های تولیدی و دو هزار و ۳۱۱ درخواست در حوزه کشاورزی است. همچنین ۸۶۹ درخواست در بخش دیجیتال، ۳۱۰ درخواست در حوزه فرهنگی و یک هزار و ۲۳۰ درخواست نیز در سایر رسته‌ها ثبت شده است.

کریمی ادامه داد: در میان متقاضیان ثبت‌نام‌شده، ۵۲۹ نفر نیز طرح خود را با رویکرد دانش‌بنیان و فناورانه ارائه کرده‌اند.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان درباره ترکیب جنسیتی متقاضیان گفت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۱۰ هزار و ۷۲۱ نفر آقا و سه هزار و ۳۲۰ نفر خانم هستند.

وی همچنین با اشاره به استان‌هایی که بیشترین تعداد درخواست را داشته‌اند، اظهار کرد: استان تهران با یک هزار و ۳۵۱ درخواست در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی با یک هزار و ۵۸ درخواست، خوزستان با ۹۶۸ درخواست و اصفهان با ۹۶۱ درخواست بیشترین تعداد تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند.

کریمی با بیان اینکه درخواست‌های ثبت‌شده در مرحله نخست در حال حاضر در کارگروه‌های استانی در حال بررسی است، گفت: پس از بررسی و تأیید طرح‌ها در کارگروه‌های استان، متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید معرفی می‌شوند و در صورت احراز شرایط و طی مراحل مربوط، تسهیلات اشتغالزایی به آنان پرداخت خواهد شد.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام انجام‌شده مربوط به مرحله نخست بوده و در این مرحله به میزان ۱۰ برابر ظرفیت اعتباری اختصاص‌یافته، درخواست در سامانه ثبت شده است. زمان آغاز مرحله دوم ثبت‌نام متعاقباً اعلام خواهد شد.