به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخابات فدراسیون سوارکاری پنجم آذر ۱۴۰۴ برگزار شد که در نهایت محمود حیدری طی دو دور انتخابات به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری، انتخاب شد.

در حال حاضر با رای شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون سوارکاری، ابطال شده است، اما این رای بدوی و وزارت ورزش و جوانان از حق اعتراض نسبت به رای صادره، برخوردار است.

گفتنی است فدراسیون سوارکاری از ۲۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ در بلاتکلیفی به سر می‌بُرد و از آن زمان تا پنجم آذرماه سال گذشته دستخوش مسائل مختلفی بود و برگزاری ۲ انتخابات و حضور ۲ رییس را تجربه کرد؛ انتخابات این فدراسیون در ۱۴۰۴ سومین مجمع انتخاباتی این فدراسیون طی ۳ سال بود!

پیش از این انتخابات دو فدراسیون تکواندو و ورزش دانشگاهی نیز با حکم ابطال انتخابات مواجه شده‌اند.