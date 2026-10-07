تقویت آنتن دهی در روستاهای بخش سلفچگان؛
یک دکل مخابراتی در روستای حسن آباد به بهرهبرداری رسید
به منظور تقویت آنتن دهی تلفن در روستاهای بخش سلفچگان، یک دکل مخابراتی در روستای حسن آباد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، محمد باقری زاد سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با اشاره به بهره برداری از یک دکل مخابراتی در روستای حسن آباد بخش سلفچگان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: ۲ دکل مخابراتی دیگر در قالب همین طرح در روستای امامزاده ابراهیم و قباد بزن کهک در حال احداث است.
همچنین آقای اقبالیان دهیار روستای حسن آباد نیزار گفت: احداث این دکل باعث تقویت آنتن دهی در روستاهای همجوار از جمله روستای حسین آباد، نصرتیه، دولت آباد، فریدون آباد، گلستانه و امامزاده ساریه خاتون میشود.