به منظور تقویت آنتن دهی تلفن در روستا‌های بخش سلفچگان، یک دکل مخابراتی در روستای حسن آباد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، محمد باقری زاد سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با اشاره به بهره برداری از یک دکل مخابراتی در روستای حسن آباد بخش سلفچگان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: ۲ دکل مخابراتی دیگر در قالب همین طرح در روستای امامزاده ابراهیم و قباد بزن کهک در حال احداث است.

همچنین آقای اقبالیان دهیار روستای حسن آباد نیزار گفت: احداث این دکل باعث تقویت آنتن دهی در روستا‌های همجوار از جمله روستای حسین آباد، نصرتیه، دولت آباد، فریدون آباد، گلستانه و امامزاده ساریه خاتون میشود.