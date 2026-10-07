وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: از آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۴ هزار و ۲۵۰ فلسطینی شهید و ۱۷۵ هزار و ۲۷۸ نفر زخمی شده‌اند.

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۲۵۰ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۲۵۰ نفر

به سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی شهاب؛ وزارت بهداشت غزه از انتقال پیکر‌های ۵ شهید فلسطینی و ۱۱ زخمی طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌های نوار غزه خبر داد.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد، از آغاز آتش بس در یازدهم اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک هزار و ۴۶۷ فلسطینی شهید و ۵ هزار و ۱۶۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر این اساس؛ از آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۴ هزار و ۲۵۰ فلسطینی شهید و ۱۷۵ هزار و ۲۷۸ نفر زخمی شده‌اند.