به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه در این دیدار با تبریک هفته نیروی انتظامی، تعامل و همکاری سپاه و نیروی انتظامی را زمینه‌ساز خدمت بهتر به مردم دانست و اظهار کرد: همکاری و همراهی این دو نهاد در کنار یکدیگر، در راستای تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم است.

سرهنگ اقبالی با تأکید بر تداوم این تعامل و همکاری افزود: سپاه و نیروی انتظامی در کنار یکدیگر برای خدمت به مردم و برقراری امنیت تلاش می‌کنند و این تعامل و همکاری را با قوت ادامه خواهیم داد.

در ادامه این نشست، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه نیز با قدردانی از همراهی و همکاری سپاه، تعامل میان دو مجموعه را مطلوب و مؤثر ارزیابی کرد و گفت: همکاری و تعامل بین سپاه و نیروی انتظامی بسیار خوب است و این همکاری همچنان ادامه خواهد داشت.

سرهنگ موسوی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان نیرو‌های نظامی و انتظامی در تأمین امنیت، افزود: امنیت امروز مردم، حاصل همکاری و همراهی نهاد‌های مختلف به‌ویژه سپاه و نیروی انتظامی است که در کنار یکدیگر برای حفظ آرامش و امنیت جامعه تلاش می‌کنند.