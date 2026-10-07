نخستین جشنواره سرود و موسیقی «نغمه میدان» با حضور بیش از ۴۰۰ نوجوان و رقابت ۲۵ گروه سرود، در ایام هفته دفاع مقدس در شهرستان پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماهان احمدی مسئول برگزاری این جشنواره گفت: در رویداد «نغمه میدان ۲۵ گروه سرود دختر و پسر و بیش از ۴۰۰ نوجوان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: برای ایجاد فضای عادلانه در رقابت‌ها، از داوران و استادان خارج از شهرستان پردیس استفاده شد و هدف، شناسایی و حمایت از استعداد‌های نوجوانان است.

احمدی بیان کرد: بیش از ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی، کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس و حمایت از تولید آثار به نفرات و گروه‌های برتر اختصاص می‌یابد.

وی گفت: دوره بعدی جشنواره «نغمه میدان» نیز در دهه فجر برگزار خواهد شد.