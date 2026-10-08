با اختصاص منابع آبی مناسب به بخش کشاورزی و همکاری سازمان آب و برق خوزستان، منابع مورد نیاز برای اجرای الگوی کشت پاییزه تامین شده است و برای کشت محصولات پاییزه در خوزستان، در هیچ‌یک از حوزه‌های آبریز استان محدودیتی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به اختصاص منابع آبی، برای کشت محصولات پاییزه در هیچ‌یک از حوزه‌های آبریز استان محدودیتی وجود ندارد.

جواد سلطان‌کاظمی با اشاره به تایید الگوی کشت محصولات پاییزه استان اظهار کرد: با اختصاص منابع آبی مناسب به بخش کشاورزی و همکاری سازمان آب و برق خوزستان، منابع مورد نیاز برای اجرای الگوی کشت پاییزه تامین شده است.

وی بیان داشت: الگوی کشت محصولات پاییزه متناسب با منابع آبی تدوین شده و در تمامی حوزه‌های آبریز استان برای کشت محصولات پاییزه محدودیتی وجود نخواهد داشت.

سلطان‌کاظمی تاکید کرد: اجرای الگوی کشت متناسب با منابع آبی موجود، در کنار رعایت توصیه‌های فنی و اقلیمی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب و کاهش ریسک تولید در سال زراعی جاری خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به بررسی آثار پدیده «ال‌نینو» بر بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با شرایط محیطی و اقلیمی، همواره در معرض چالش‌ها و خسارت‌های ناشی از تغییرات جوی قرار دارد و به همین دلیل از ماه‌های گذشته کارگروهی تخصصی برای بررسی آثار این پدیده تشکیل شده است.

سلطان‌کاظمی ادامه داد: این کارگروه ضمن بررسی شرایط موجود، توصیه‌های لازم و دستورالعمل‌های متناسب با وضعیت اقلیمی را برای بخش کشاورزی تدوین کرده است تا کشاورزان بتوانند با رعایت این توصیه‌ها، آثار احتمالی شرایط جوی را در مراحل کاشت و برداشت کاهش دهند.

وی با اشاره به همزمانی فصل برداشت محصولات تابستانه و آغاز کشت محصولات پاییزه اظهار کرد: این دوره از سال از مقاطع حساس برای کشاورزان است و لازم است توصیه‌های فنی و هشدار‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از کشاورزان خواست دستورالعمل‌ها و توصیه‌های فنی ابلاغ‌شده را در مراحل برداشت محصولات تابستانه و کشت محصولات پاییزه جدی بگیرند تا خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط جوی مدیریت شود.

سلطان‌کاظمی همچنین به موضوع واردات ماشین‌آلات کشاورزی از منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند، می‌تواند زمینه توسعه ماشینی کشاورزی در استان خوزستان را فراهم کند.

وی افزود: این موضوع مورد تایید استاندار خوزستان قرار گرفته و با طی مراحل لازم، روند اجرایی آن دنبال خواهد شد که می‌تواند خبر خوبی برای بخش کشاورزی استان و توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز این بخش باشد.

استان خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.