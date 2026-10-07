کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت: از فردا پنجشنبه بر شدت وزش باد در استان افزوده می‌شود، که در نواحی بادخیز، به‌ویژه نیمه جنوبی استان، با وزش باد شدید لحظه‌ای، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه است.

آذر رضائی پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از فردا پنجشنبه بر شدت وزش باد در استان افزوده می‌شود، که در نواحی بادخیز، به‌ویژه نیمه جنوبی استان، با وزش باد شدید لحظه‌ای، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه است. همزمان با عبور امواج ناپایدار جوی، بر میزان ابرناکی استان، به‌ویژه در نیمه شمالی، افزوده شده و وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی افزود: از روز شنبه هفته آینده، با تقویت سامانه ناپایدار جوی، بر گستره و شدت بارش‌ها افزوده می شود و این شرایط طی روز یکشنبه تشدید می‌شود؛ به‌طوری‌که در نواحی مستعد، به‌ویژه نیمه شمالی استان، وقوع رگبار باران و رعدوبرق (در نواحی مستعد روانآب، آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیل‌ها)، در برخی نقاط بارش تگرگ و همچنین وزش باد شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: طی امروز و فردا روند تدریجی افزایش دما نیز روی می دهد.

رضائی پور گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به 31 درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به 13 درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین 15 تا 31 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.