مهدیه نژادابراهیم به مناسبت سالروز عملیات طوفان الاقصی، شعری در این باره سروده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدیه نژادابراهیم به مناسبت سالروز عملیات طوفان الاقصی، شعری در این باره سروده است.

خروش باشکوه تو به پاکرده‌ست طوفانی

تو صاحب‌خانه‌ای در خاک خود جاوید می‌مانی

فلسطین،‌ای صبورانه‌ترین تصنیف دوران‌ها!

تو آواز خوش داودی و ملک سلیمانی

شگفتا از تو که تاریخ مبهوت امید توست!

که از دیروز لب‌ریزی که از فردا فراوانی

سرت بالاست با قنداقه‌ی سرخ شهیدانت

برای هرکه در سودای آزادی‌ست، برهانی

همین امروز هم که برگ روی برگ می‌ریزی

سرود زندگی داری پراز عطر بهارانی

به زودی شاخه‌ی زیتون دوباره سبز خواهد شد

میان باغ هایت میزبان روزه‌دارانی

و روزی در حیاط قدس این رویای شورانگیز

به صبحی عهد می‌بندی، نمازجمعه می‌خوانی