استاندار فارس با تشریح ظرفیت‌های قانون مدیریت بحران کشور، بر اهمیت مدیریت استرس، تصمیم‌گیری علمی و به دور از هیجان تأکید کرد و این رزمایش‌ها را پوششی هوشمندانه برای تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل و تاب‌آوری در برابر تهدیدات احتمالی دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس» بر مبنای زلزله فرضی ۶.۷ ریشتری در عمق ۱۰ متر که با هدف ارتقای آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح و با حضور حسین ساجدی‌نیا، جانشین وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، ضمن قدردانی از همدلی و همراهی نیرو‌های مسلح و مدیران اجرایی، اولویت نخست در مدیریت بحران را حفظ آرامش و تسلط بر شرایط دانست.

وی افزود: با مدیریت صحیح و پرهیز از اضطراب و هیجانات کاذب، می‌توان دامنه آسیب‌ها را به حداقل رساند.

استاندار فارس با تأکید بر لزوم مطالعه دقیق و همه‌جانبه «قانون مدیریت بحران» توسط تمامی مدیران اجرایی افزود: این قانون، متنی مدرن و ظرفیت‌های اجرایی فراوان دارد که مطالعه مکرر آن حتی برای مدیران باسابقه الزامی است.

وی گفت: این قانون سلسله‌مراتب روشنی برای مداخله در بحران تعریف کرده است؛ به‌گونه‌ای که اگر بحرانی از توان امکاناتی یک شهرستان فراتر رود، فرماندار باید طبق قانون اعلام وضعیت بحرانی کند تا امکانات سایر شهرستان‌ها به کمک بیاید. همین روال در سطح استان و ملی نیز وجود دارد که در نهایت، در صورت لزوم، مداخله دولت و دستور رئیس‌جمهور را به همراه خواهد داشت.

امیری با یادآوری تجربه مدیریت استان در وقایع گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در جنگ‌های دوازده روزه و رمضان اظهار کرد: در نهم اسفندماه، بر اساس اختیارات قانونی، نخستین مصوبه، دستور اعلام وضعیت بحران را برای استان فارس صادر کردیم.

وی افزود: این اقدام مبتنی بر سازوکار‌های مدرن قانونی، منجر به تصویب بیش از ۳۵ مصوبه راهگشا برای حل معضلات آن شرایط شد. استفاده از این ظرفیت‌ها، در کنار همدلی تمامی اعضای ستاد، ضامن امنیت و پایداری استان در شرایط دشوار است.

امیری با اشاره به حضور ساجدی‌نیا به عنوان نماینده وزارت کشور در این مانور، افزود: حضور ایشان به معنای اتصال ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی استان‌های دیگر به استان فارس است. اگرچه در حال حاضر با اتکا به توانمندی‌های داخلی استان و تجارب ارزشمند یک‌سال‌ونیم گذشته، نیازی به استفاده از امکانات استان‌های دیگر احساس نشده، اما حضور مدیران مدیریت بحران سراسر کشور در این مانور، یک اقدام پیش‌دستانه و احتیاطی است تا در صورت بروز هرگونه ضرورت عملیاتی، نیروی انسانی و تجهیزات لازم بدون فوت وقت به استان گسیل شود.

استاندار فارس ضمن تجلیل از انسجام میان نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و فرماندهی انتظامی استان، تأکید کرد: تمامی این تمرینات، در واقع پوششی برای مدیریت بحران‌های احتمالی در شرایط سخت و جنگی است.

رئیس شورای تأمین استان تداوم این هماهنگی‌ها میان نیرو‌های نظامی و انتظامی را در استان مرهون رشادت‌های فرماندهانی دانست که امنیت پایدار کشور را تضمین کرده‌اند و گفت: این همدلی و همراهی میان نیرو‌های امنیتی، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در استان فارس، سرمایه‌ای بزرگ برای مدیریت هرگونه بحران است.

مانور تمام عیار «صلابت زاگرس» با حضور ۴۵۰۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی سراسر استان در شهر صدرا برگزار شد.