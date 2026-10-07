چهار عنوان از نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه موفق به اخذ رتبه «الف» از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهار عنوان از نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه موفق به اخذ رتبه «الف» از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدند.

بر این اساس، نشریات «مطالعات دین، معنویت و مدیریت»، «جستار‌های اقتصادی با رویکرد اسلامی»، «مطالعات اسلام و روان‌شناسی» و «تربیت اسلامی» در ارزیابی سال ۱۴۰۴ نشریات توسط وزارت عتف ارتقا یافته و در فهرست نشریات معتبر رتبه «الف» قرار گرفتند.

یادآور می‌شود، این دستاورد مهم، در امتداد اجرای پروژه ارتقا و استانداردسازی نشریات پژوهشگاه حاصل شده است.