دادستان تهران از توقف تولید خودرو‌های ناقص در شرکت‌های وابسته به گروه خودروسازی سایپا خبر داد و گفت: با نظارت و پیگیری دادستانی، بیش از سه ماه است که کلیه محصولات تولیدی اعم از شاهین، اطلس، کوییک و نیسان به صورت کامل و آماده تحویل به مشتری از خطوط تولید خارج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، با اشاره به بازدید صورت‌گرفته از پارکینگ‌های گروه خودروسازی سایپا در خرداد سال جاری اعلام کرد: این بازدید به منظور نظارت بر پارکینگ‌ها و بررسی علل توقف خودرو‌ها انجام گرفت و متعاقب آن، پروژه جامع جمع‌آوری، تکمیل و تجاری‌سازی خودرو‌های ناقص در قالب یک برنامه ۵۰ روزه، با پیگیری و حمایت این دادستانی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در دستور کار گروه خودروسازی سایپا قرار گرفت که حسب گزارش‌های واصله، اجرای آن تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد خودرو‌های ناقص موجود در پارکینگ‌های شرکت سایپا با ۶۹ درصد کاهش، از ۱۲ هزار و ۷۷۰ دستگاه به حدود ۴ هزار دستگاه رسیده و تکمیل و ترخیص مابقی خودرو‌ها تا پایان مهر به اتمام می‌رسد.

دادستان تهران تولید خودرو‌های ناقص را یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت محصولات در پارکینگ‌ها عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین دستاورد این پروژه، توقف تولید خودرو‌های ناقص است و در حال حاضر پارکینگ‌ها به محل نگهداری خودرو‌های تکمیل‌شده و آماده تحویل به مشتریان تبدیل شده و کلیه محصولات تولیدی شرکت سایپا و زامیاد به صورت کامل و تجاری‌شده از خطوط تولید خارج و به دست مصرف‌کننده می‌رسند.