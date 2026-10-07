به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، یکی از پیش نیاز‌های افتتاح ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که قرار است به زودی در اختیار شهروندان قرار گیرد، آماده بودن مسیر ۵ کیلومتری از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه مذکور است که باید به لحاظ سازه‌ای و تجهیزاتی بی‌عیب و نقص باشد.

بر اساس گزارش شرکت متروی تهران، شب گذشته تست سرد مسیر ۵ کیلومتری مربوط به فاز نخست پروژه توسعه جنوبی خط ۶ با موفقیت انجام شد که این امر به معنای تایید موارد سازه‌ای و همچنین برخی مسائل تجهیزاتی مسیر یاد شده (از ایستگاه در حال بهره برداری دولت آباد تا ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)) است؛ در واقع این مسیر تونلی به لحاظ گاباری (ارتفاع قطار تا سقف تونل و حدود پیرامونی قطار از بدنه تونل)، فاصله لبه‌های سکو تا قطار، روسازی ریلی، نصب و کارایی تجهیزات داخل تونل، ریل سوم و مواردی از این قبیل، به صورت رفت و برگشت در طول ۵ کیلومتر فاصله بین دو ایستگاه مورد اشاره آزمایش شده و شرایط بهره برداری را احراز کرده است.

تست سرد تونل‌های مترو، یک مرحله پیش از انجام تست گرم بوده و طی آن عمدتاً مسائل سازه‌ای مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. تست گرم این مسیر ۵ کیلومتری بزودی صورت خواهد پذیرفت تا شرایط برای بهره برداری از ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تایید شود.

طرح توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران شامل ۱۰ کیلومتر مسیر و ۵ ایستگاه است که در فاز نخست بهره برداری از آن، ۵ کیلومتر مسیر به همراه یک ایستگاه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت؛ البته عملیات اجرایی دو ایستگاه عبوری مابین ایستگاه‌های دولت آباد و میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز در حال انجام و پیگیری است.