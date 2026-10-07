به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به اخلاق حرفه‌ای گفت: تفاوت نظام اداری اسلامی با دیگر نظام‌ها در این است که در کنار انجام وظایف قانونی رضای الهی و رشد و تعالی انسان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری افزود: دستگاهی که در نظام اسلامی فعالیت می‌کند زمانی به وظیفه خود عمل کرده است که علاوه بر اجرای قانون حقوق عمومی را احقاق کند و تکریم ارباب‌رجوع را مورد توجه قرار دهد موضوعی که در آموزه‌های دینی و امام علی (ع) نیز بر آن تأکید فراوان شده است.

وی با انتقاد از فاصله برخی مراکز آموزشی و دانشگاهی با الگوی حکمرانی علوی گفت: حتی در مراکز دانشگاهی‌آموزشی و حوزوی نیز باید توصیه‌ها و اصول حکمرانی امام علی (ع) بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام طاهری نماز را یکی از روشن‌ترین مصادیق عبودیت و خشوع دانست و گفت: نماز نشانه آن است که انسان در برابر عظمت خالق بزرگی خود را می‌شکند بنابراین اگر یک اداره می‌خواهد موفق باشد باید پیش از هر چیز معنویت را در کارکنان خود تقویت کند

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خدمت به مردم را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های امر به معروف دانست و افزود: مبنای ما در ادارات برای امر به معروف‌کنشگری و عمل است و بالاترین خدمت به خلق خدمت صادقانه به مردم است.

وی با تأکید بر اینکه نباید شغل را صرفاً محل درآمد دانست گفت: اگر نگاه کارکنان به شغل خدمت به انسان‌ها و ادای مسئولیت الهی باشد اداره دانشگاه و هر محیط کاری می‌تواند به محلی برای انسان‌سازی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام طاهری افزود: اگر می‌خواهیم بنده خوب خدا باشیم باید در کنار عبادت، بنده خوب خدا در برابر خلق نیز باشیم و به مردم خدمت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد هم در این آیین گفت: تقویت معنویت و اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری یک ضرورت است و نماز پایه رستگاری و عاقبت‌به‌خیری انسان است.

آیت الله حسینی با اشاره به اهمیت جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی گفت: مدیر و مسئول در نظام اسلامی باید خود به نماز مزین باشد و برای اقامه نماز و تقویت معنویت در محیط اداری و میان همکاران نیز تلاش کند.

آیت‌الله حسینی تکبر را یکی از آسیب‌های نظام اداری دانست و گفت: گاهی ارباب‌رجوع برای بیان مشکل خود مراجعه می‌کند، اما ممکن است مسئول یا مدیر هفته‌ها برای او وقت نگذارد این رفتار ناشی از تکبر است و نماز می‌تواند تکبر را از انسان دور کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به اخلاق اداری معنویت و امر به معروف و نهی از منکر گفت: خدمت به مردم زمانی می‌تواند در تراز نظام اسلامی باشد که با اخلاق، معنویت، تواضع و توجه به خداوند همراه شود.