به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت «شباب‌الرضا (ع)» و با هدف شناسایی استعداد‌های درخشان قرآنی در میان نوجوانان ۸ تا ۱۵ سال برگزار می‌شود تا قرآن‌آموزان با شرکت در آن توانمندی‌های خود را در سطحی استاندارد و رقابتی به نمایش بگذارند.

بخش نخست از مرحله نهایی هشتمین دوره این رقابت‌ها با توجه به گستره جغرافیایی شرکت‌کنندگان و به منظور بهره‌مندی حداکثری قاریانِ نوجوان در سراسر کشور به‌صورت مجازی برنامه‌ریزی شده و از امروز ، با حضور داوران برجسته کشور، فایل‌های ارسالی تلاوت متسابقان منتخب راه‌یافته به این مرحله از نظر صحت، لحن و تکنیک‌های قرائت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در نهایت برگزیدگان این مرحله به فینال مسابقات، معرفی شوند.

۳۸ متسابق منتخب راه‌یافته به این مرحله از هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» که ۳۲ نفر از آنها پسر و ۶ نفر از آنها دختر هستند تا ساعت ۲۰ فردا پنجشنبه ۱۶ مهرماه فرصت دارند تا براساس ضوابط و مقررات مندرج که در وبگاه طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا (ع) به نشانی melitelavat.ir قید شده، نسبت به بارگذاری فایل تلاوت خود براساس سبک‌های تعیین شده عبدالباسط، محمد منشاوی، مصطفی اسماعیل و آزاد با مراجعه به نشانی my.melitelavat.ir اقدام کنند.