قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، کاهش داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با کاهش ۴۴۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۲۶ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با چهار میلیون کاهش قیمت و سکه طرح جدید نیز با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت، به ترتیب ۲۶۹ و ۲۶۱ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با دو میلیون تومان کاهش نرخ، ۱۴۲ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز با یک میلیون تومان افزایش قیمت، ۷۷ میلیون تومان فروخته شد.

نرخ هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با ۵ هزار تومان کاهش قیمت در بازار مشهد ۵۳۰ هزار تومان داد و ستد شد.