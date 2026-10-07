به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی شهرام شفیعی در بازدید از یک واحد تولید کنسانتره میوه و پوره سیب در شهرک صنعتی عالی‌نسب تبریز با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات باغی افزود: صیانت از دسترنج باغداران، از مرحله تولید در باغ تا فرآوری در کارخانه، نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین نقدینگی و استفاده حداکثری از ظرفیت واحد‌های صنایع تبدیلی استان است.

وی اظهار کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۰۰ هزار تن سیب درختی در شهرستان‌های مراغه، اهر، میانه، مرند، هشترود و سایر مناطق استان تولید شود.

وی افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از این محصول در رده سیب‌های درجه ۳ و ۴ قرار دارد که قابلیت مصرف تازه‌خوری محدودی داشته، اما می‌تواند به عنوان ماده اولیه صنایع تبدیلی و برای تولید محصولاتی همچون کنسانتره و پوره سیب مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه فرآوری سیب صنعتی نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد ادامه داد: در حال حاضر ۶ واحد فعال تولید کنسانتره میوه در استان وجود دارد که مجموع ظرفیت اسمی آنها حدود ۱۵۰ هزار تن است و در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز، می‌توان از ظرفیت این واحد‌ها برای فرآوری بخش قابل توجهی از سیب صنعتی استان استفاده کرد.

شفیعی با اشاره به شرایط حاکم بر بازار‌های داخلی و خارجی محصولات فرآوری‌شده تصریح کرد: در شرایطی که محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات تجاری، مسائل ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و همچنین اشباع بازار جهانی کنسانتره، فعالیت صنایع فرآوری را با چالش‌هایی مواجه کرده است، حمایت هدفمند از این واحد‌ها و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت آنها اهمیت دوچندان دارد.

وی تأمین سرمایه در گردش واحد‌های فرآوری را یکی از نیاز‌های اساسی این بخش دانست و گفت: تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی می‌تواند نقش مؤثری در خرید به‌موقع محصول از باغداران و استمرار فرآیند تولید در واحد‌های صنایع تبدیلی داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: نباید اجازه دهیم محصولی که حاصل یک سال تلاش و زحمت باغداران است، به دلیل مشکلات نقدینگی، نبود بازار مناسب یا محدودیت در فرآوری، در حاشیه جاده‌ها تلنبار شده و به ضایعات تبدیل شود.

شفیعی خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع تبدیلی در واقع حمایت مستقیم از باغدار است چراکه با فراهم شدن امکان خرید و فرآوری سیب صنعتی، هم از هدررفت محصول جلوگیری می‌شود و هم ارزش افزوده بیشتری در زنجیره تولید ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: فرآوری صنعتی سیب، کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده و تأمین نقدینگی به‌موقع، چهار حلقه مهم در صیانت از دسترنج باغداران و پایداری زنجیره تولید سیب استان هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع حمایت از واحد‌های فرآوری، تأمین سرمایه در گردش و تسهیل فرآیند خرید و فرآوری سیب صنعتی را پیگیری خواهد کرد تا ظرفیت‌های موجود در صنایع تبدیلی استان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گرفته و از هدررفت محصول باغداران جلوگیری شود.