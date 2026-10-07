تجمعات شبانه مردم اراک در سومین سده از حضور جانفدایان در خیابان، در حالی به شب ۲۲۰ رسید که با سالروز قیام هفتم اکتبر مردم فلسطین همزمان شد.

مرگ بر آمریکا و اسرائیل، شعار مشترک محور مقاومت در امت اسلامی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروز بیش از هر زمان دیگر چهره واقعی رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار آشکار و جهان شاهد انزوا و نفرت عمومی از این رژیم کودک کش است.

دویست و بیستمین روز از تجمعات شبانه مردم ایران مصادف شده با قیام هفتم اکتبر مردم فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی، مردمی که با قیام خود و تقدیم ۸۰ هزار شهید با هر انچه دارند در راه ارمان فلسطین فداکاری می‌کنند.

دشمن که در جنگ نظامی شکست خورده حالا به جنگ اقتصادی روی آورده که با همراهی مردم دراین جنگ هم شکست خواهد خورد.