رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رسانه‌ها غبار از چهره خادمان قرآن در سراسر کشور بزدایند و زمینه معرفی خدمات، تجربیات و دستاورد‌های آنان را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در نشست خبری ششمین مجمع عمومی انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با عنوان «یادواره امام شهید امت» گفت: برگزاری این نشست فرصتی برای گردهم آمدن و دیدار با عزیزانی است که در سال‌های گذشته برای پیشرفت و اعتلای انجمن خادمان قرآن تلاش کرده‌اند و باید از زحمات آنان قدردانی کرد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های انجمن خادمان قرآن کریم، برگزاری مجمع عمومی سالانه است که در آن ضمن ارائه گزارش عملکرد، دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی اعضا مطرح و در نهایت برای ادامه مسیر و تحقق اهداف انجمن تصمیم‌گیری می‌شود. ششمین مجمع عمومی انجمن نیز فردا برگزار خواهد شد و جزئیات آن از سوی دبیر انجمن تشریح خواهد شد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام گفت: امروز در شرایطی در جهان اسلام قرار داریم که تقریباً هر روز شاهد حوادث جدیدی هستیم و دشمنان تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی‌های مختلف، حرکت شتابان جهان اسلام را کند یا متوقف کنند، اما به فضل الهی شاهد پویایی و جهش این حرکت هستیم.

ارباب‌سلیمانی ادامه داد: در ماه‌ها و روز‌های اخیر شاهد مقاومت مردم غزه، لبنان، عراق و یمن و همچنین مقاومت و ایستادگی ملت ایران بوده‌ایم. دشمن تصور می‌کرد با از میان رفتن رهبر مقاومت و ایجاد خلأ، کار جمهوری اسلامی ایران یکسره خواهد شد، اما با تدابیر و پیش‌بینی‌های رهبر معظم انقلاب، نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه فضای اتحاد، انسجام و همبستگی در میان مردم افزایش یافت و این حرکت با قوت ادامه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در بررسی دقیق‌تر عوامل تقویت جبهه مقاومت، دو موضوع قرآنی قابل توجه است، اظهار کرد: نخست، موضوع پیام‌های قرآنی است که به‌صورت مستمر در جهان منتشر می‌شود. فعالان قرآنی در جهان اسلام به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند پیام قرآن را به گوش جهانیان برسانند و همین انتقال و مخابره پیام قرآن موجب شده است گوش‌های شنوایی در جهان، چه در میان مسلمانان و چه غیرمسلمانان، به این پیام‌ها توجه کنند و به آن پاسخ دهند.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دومین عامل، پناه بردن و تمسک به قرآن است. محور مقاومت نیز این ویژگی را دنبال می‌کند و در حقیقت به توصیه و وصیت پیامبر اکرم (ص) درباره پناه بردن به قرآن در روزگار فتنه‌ها و حوادث عمل می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه قرآن در روایات اسلامی بیان کرد: قرآن کریم شفاعت‌کننده‌ای است که شفاعتش در پیشگاه خداوند پذیرفته می‌شود و از سوی دیگر، قرآن از کسانی که آن را مهجور قرار می‌دهند و از آن فاصله می‌گیرند، شکایت خواهد کرد؛ بنابراین قرآن هم شفیع کسانی است که به آن تمسک می‌کنند و هم شاکی کسانی است که از آن فاصله می‌گیرند.

ارباب‌سلیمانی تصریح کرد: امروز در جهان اسلام شاهدیم که از یک سو پیام قرآن لحظه‌به‌لحظه به جهان مخابره می‌شود و جنایات و ظلم‌ها برای افکار عمومی آشکارتر می‌شود و از سوی دیگر، شاهد تمسک و پناه بردن بیشتر ملت‌ها به قرآن هستیم. مقاومت ملت ایران و دیگر ملت‌های مقاوم نیز در چنین فضایی با انس و تمسک به قرآن پیوند خورده است.

وی در ادامه با اشاره به رسالت انجمن خادمان قرآن کریم گفت: در چنین شرایطی، رسالت انجمن خادمان قرآن نیز رسالت مهم و خطیری است و ما در مرکز عالی قرآن و عترت تلاش می‌کنیم به‌عنوان خادمی کوچک در این مجموعه، در مسیر تحقق اهداف بلند انجمن گام برداریم و زمینه را برای پیشرفت هرچه بیشتر این مجموعه فراهم کنیم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برنامه معرفی خادمان جدید قرآن کریم اظهار کرد: امسال نیز شاهد معرفی جمعی از خادمان جدید قرآن خواهیم بود که شناسایی شده‌اند و ان‌شاءالله به کاروان خادمان قرآن کریم افزوده خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اصحاب رسانه گفت: از دوستانمان در رسانه انتظار داریم ارتباط بیشتری با خادمان قرآن کریم برقرار کنند. امروز بیش از ۳۰۰ خادم قرآن در کشور در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و شایسته است رسانه‌ها به‌صورت مستمر با آنان گفت‌و‌گو کنند، تجربیاتشان را منتقل کنند و دستاورد‌های آنان را در اختیار جامعه قرار دهند.

ارباب‌سلیمانی با تأکید بر معرفی چهره‌های کمترشناخته‌شده قرآنی افزود: بسیاری از خادمان قرآن علاقه‌ای ندارند که در معرض رسانه‌ها قرار گیرند و فعالیت‌هایشان را بدون هیاهو و برای رضای خدا دنبال می‌کنند. همان‌گونه که گاهی یک مادر در خانه سال‌ها برای رشد و تربیت فرزندان خود تلاش می‌کند، اما خودش را مطرح نمی‌کند و ترجیح می‌دهد فرزندانش دیده شوند، در عرصه قرآن نیز افراد بسیاری وجود دارند که عمر خود را صرف ترویج قرآن کرده‌اند، اما کمتر شناخته شده‌اند.

وی ادامه داد: امروز در برخی روستاها، شهر‌های کوچک و حتی در میان عشایر، افرادی حضور دارند که سال‌های عمر خود را وقف ترویج و آموزش قرآن کرده‌اند و ممکن است به پایان مسیر زندگی دنیوی خود نزدیک شده باشند، اما همچنان برای عموم جامعه ناشناخته باشند. تنها کسانی که با آنان ارتباط داشته‌اند، در کلاس‌هایشان حاضر شده و از دانش و تجربه آنان بهره برده‌اند، این شخصیت‌ها را می‌شناسند.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما می‌توانند در معرفی این چهره‌ها نقش‌آفرینی کنند، گفت: رسانه‌ها غبار از چهره خادمان قرآن در سراسر کشور بزدایند و زمینه معرفی خدمات، تجربیات و دستاورد‌های آنان را فراهم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد ارتباط میان انجمن خادمان قرآن، فعالان قرآنی و رسانه‌ها بیش از گذشته تقویت شود و افزود: امیدواریم این پیوند همواره برقرار باشد و بتوانیم روزبه‌روز برای اعتلای پرچم قرآن و عترت تلاش کنیم.