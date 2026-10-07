همزمان با آغاز هفته ملی کودک، پارک دانشجوی مهاباد با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، شاهد حضور پرشور دانش‌آموزان بود؛ برنامه‌ای که با ادای احترام به دانش‌آموزان شهید میناب همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پانزدهمین روز از مهرماه که به عنوان آغاز هفته ملی کودک نام‌گذاری شده است، فضای پارک دانشجو در مهاباد مملو از خنده و نشاط کودکان شد. این رویداد با هدف ایجاد فضایی شاد برای نسل آینده و همچنین آموزش مفاهیم ارزشی به کودکان برگزار شد.

یکی از بخش‌های احساسی این مراسم، ساخت بادبادک توسط کودکان بود. دانش‌آموزان در یک اقدام نمادین، بادبادک‌های خود را با پیام‌های محبت‌آمیز مزین کردند تا یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید میناب را گرامی بدارند.

فریماه امینی، از کانون‌یاران حاضر در این مراسم، هدف از این اقدام را پیوند میان شادی کودکان و یاد شهدا دانست و گفت: ما در این برنامه تلاش کردیم با آموزش ساخت بادبادک، فضایی مشارکتی ایجاد کنیم و به یاد دانش‌آموزان شهید میناب، دل‌هایمان را به آسمان گره بزنیم.

دیانا قاسمی‌راد، دیگر عضو کانون‌یار نیز با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها افزود: نوشتن جملات بر روی بادبادک‌ها فرصتی بود تا کودکان احساسات پاک خود را نسبت به هم‌سالان شهیدشان ابراز کنند.

شیدا نصرتی، مسوول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره دو مهاباد، در مراسم با اشاره به اهمیت این روز تصریح کرد: ۱۵ مهرماه فرصتی است تا بار دیگر به اهمیت حقوق کودک و نیاز آنها به شادی، امنیت و آموزش تأکید کنیم. ما امروز در پارک دانشجو تلاش کردیم فضایی متفاوت برای دانش‌آموزان مهابادی مهیا کنیم تا روزی خاطره‌انگیز داشته باشند.

شعار امسال هفته ملی کودک با عنوان «لبخند کودکان، الفبای وطن»، بر این نکته تأکید دارد که سرمایه‌گذاری بر روی سلامتی، شادی و آموزش کودکان، در واقع ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای کشور است. برگزاری این مراسم در مهاباد، بار دیگر نشان داد که توجه به دنیای کودکان و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد آنان، نیازمند همراهی و برنامه‌ریزی تمامی دستگاه‌های مسئول است.