به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سومین سالروز طوفان‌الاقصی، خیابان‌های شهرستان‌های استان تهران شاهد تجمعی مردمی و گسترده بود. ۲۲۰ شب حضور مستمر در میادین، امروز در سالروز عملیاتی که معادلات منطقه را تغییر داد، به اوج رسید. حاضران در این اجتماع، وحدت و ایمان را رمز پایداری ملت فلسطین دانستند و تأکید کردند که هرگز در مسیر حمایت از مظلومان فلسطین و مقابله با استکبار جهانی عقب‌نشینی نخواهند کرد.