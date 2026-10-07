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از میادین شهرستانهای استان تهران تا قدس شریف؛ مردم در دویستوبیستمین قرار شبانه، اراده خود را برای حمایت از مقاومت و شکست اشغالگران صهیونیست فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سومین سالروز طوفانالاقصی، خیابانهای شهرستانهای استان تهران شاهد تجمعی مردمی و گسترده بود. ۲۲۰ شب حضور مستمر در میادین، امروز در سالروز عملیاتی که معادلات منطقه را تغییر داد، به اوج رسید. حاضران در این اجتماع، وحدت و ایمان را رمز پایداری ملت فلسطین دانستند و تأکید کردند که هرگز در مسیر حمایت از مظلومان فلسطین و مقابله با استکبار جهانی عقبنشینی نخواهند کرد.