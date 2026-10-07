به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی فلاحی معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی فارس گفت: فارس با فعالیت ۷۷ واحد مرغ تخم‌گذار و در اختیار داشتن ظرفیت نگهداری بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ در واحد‌های صنعتی استان، به یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور تبدیل شده است.

وی افزود: مجموع تولید سالانه تخم مرغ در استان حدود ۶۵ هزار تن است که این میزان تولید گواهی بر همت تولیدکنندگان در حفظ چرخه تولید و ثبات بازار است.

فلاحی اظهار کرد: پراکندگی واحد‌های تولیدی در نقاط مختلف استان فارس، علاوه بر اشتغال‌زایی، امکان توزیع متوازن محصول را فراهم کرده است، به‌طوری که شهرستان‌های بیضا، جهرم و کوار در بازه زمانی شش‌ماهه اخیر، بالاترین حجم تولید تخم‌مرغ را به نام خود ثبت کردند.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی بیان کرد: تولیدات فارس نه‌تنها نیاز‌های داخلی استان را پوشش می‌دهد، بلکه نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار‌های فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند.