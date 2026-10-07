به مناسبت هفته نیروی انتظامی، زنگ پلیس امروز در مدارس استان همدان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این برنامه، دانش‌آموزان با تأکید بر اهمیت رعایت قانون، احترام به مقررات و همکاری با پلیس، دیدگاه‌های خود را درباره چگونگی کمک به حافظان نظم و امنیت بیان کردند.

پلیس نیز امروز مهمان مدارس بود تا با گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان، به‌عنوان آینده‌سازان کشور، اهمیت قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و توجه به مسائل اجتماعی را یادآوری کند.

شهرام طولابی نژاد فرمانده انتظامی استان همدان در این مراسم درباره مهم‌ترین پیام این برنامه برای دانش‌آموزان و نقش آنان در ارتقای نظم و امنیت جامعه سخن گفت.

این برنامه فرصتی بود تا دانش‌آموزان از تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان نظم و امنیت قدردانی کنند و درباره نقش خود در برقراری نظم و همکاری با پلیس گفت‌و‌گو کنند.