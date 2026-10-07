در حالی که بارش‌های اخیر آذربایجان‌غربی موجب خوشحالی کشاورزان و بهبود وضعیت تالاب‌ها شده است، کارشناسان هواشناسی از خروج تدریجی این سامانه از استان خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خلیلی، کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: اشنویه با ثبت ۲۷.۲ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

او در ادامه با اشاره به وضعیت سایر نقاط استان، افزود: ایستگاه شهری ارومیه نیز طی همین مدت شاهد ۲۰.۲ میلی‌متر بارش بوده است که این آمار بیانگر فعالیت مطلوب سامانه در پهنه جغرافیایی استان است.

خلیلی با بیان اینکه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تضعیف فعالیت سامانه بارشی در منطقه است، اظهار کرد: از اواخر وقت امروز چهارشنبه (۱۵ مهر)، این سامانه به‌تدریج از جو استان خارج می‌شود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: با خروج این سامانه و کاهش ابرناکی، از روز پنجشنبه (۱۶ مهر) تا اوایل هفته آینده، جوی آرام و بدون بارش برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره شرایط دمایی و وزش باد در استان گفت: اگرچه وزش باد همچنان در استان تداوم دارد و در مناطق جنوبی استان تشدید خواهد شد، اما از نظر دمایی، تغییرات قابل‌توجهی در روز‌های آتی نخواهیم داشت. تنها طی امروز و فردا شاهد افزایش نسبی دما‌های بیشینه خواهیم بود که این روند پس از آن تغییر چندانی نخواهد داشت.

آذربایجان‌غربی که روز‌های پربارشی را پشت سر گذاشته است، در روز‌های پیش رو به سمت پایداری جوی حرکت می‌کند. کشاورزان و هم‌استانی‌های عزیز با توجه به پیش‌بینی‌ها، می‌توانند برنامه‌ریزی‌های خود را برای فعالیت‌های فضای باز در روز‌های پایانی هفته با اطمینان از نبود بارش تنظیم کنند.