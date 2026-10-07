به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۱.۹۳ درصدی و افزایش ۱۵۳ هزار و ۹۱۹ واحدی به ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۷۳ درصدی و افزایش ۳۶ هزار و ۴۷۲ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۴ هزارو ۷۳۶ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۰ هزارو ۷۲ میلیارد تومان رسید.

امروز تقاضا در بیشتر گروه‌های بورسی افزایش یافت و در مجموع ۸۴ درصد بازار معادل حدود ۷۱۷ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.