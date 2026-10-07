رئیس سازمان ثبت احوال کشور از راه‌اندازی رسمی سامانه «کیف هویت من» خبر داد و گفت: طی چند هفته گذشته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارت ملی صادر شده است و سایر کارت‌های ملی معوق نیز تا پایان پائیز صادر و به هموطنان تحویل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جمالو با حضور در برنامه «روی خط خبر» با اشاره به تحقق وعده‌های سازمان ثبت احوال کشور افزود: نخستین وعده این سازمان، راه‌اندازی سامانه «کیف هویت من» بود که اکنون محقق شده و همه هموطنان می‌توانند با مراجعه به سامانه «سهیم» یا «سامانه هویت یکتای من» از خدمات آن استفاده کنند.

وی گفت: نسخه دیجیتال کارت ملی هم‌اکنون برای دارندگان کارت ملی و متقاضیانی که در صف صدور کارت هستند، در «کیف هویت من» فعال است. این نسخه از امنیت چندلایه برخوردار است و با داشتن بارکد و قابلیت استناد، در فرآیند‌های اداری و بانکی قابل استفاده خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: امکان استفاده از نسخه دیجیتال کارت ملی به جای کپی کارت فیزیکی در برخی خدمات فراهم شده است و ناهماهنگی‌های احتمالی در برخی دستگاه‌های اجرایی نیز به‌زودی برطرف خواهد شد.

صدور کارت‌های ملی معوق تا پایان پاییز

جمالو با اشاره به دومین وعده سازمان ثبت احوال کشور درباره صدور و تحویل کارت‌های ملی درخواست‌شده، گفت: در چند هفته گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارت ملی صادر و برای تحویل ارسال شده و باقی‌مانده کارت‌های معوق نیز تا پایان پاییز تحویل خواهد شد.

وی همچنین رونمایی از نسل جدید کارت‌های ملی هوشمند با قابلیت احراز هویت برخط را سومین وعده سازمان ثبت احوال عنوان کرد و افزود: این کارت‌ها براساس زمان‌بندی اعلام‌شده رونمایی خواهند شد.

امکان به‌روزرسانی تصویر کارت ملی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره تصویر موجود در سامانه «کیف هویت من» نیز گفت: برخلاف کارت‌های فیزیکی قدیمی که ممکن است تصویر درج‌شده روی آنها پس از سال‌ها با چهره فرد تفاوت داشته باشد، تصویر موجود در سامانه جدید مبتنی بر احراز هویت چندگانه و اطلاعات به‌روز است.

جمالو افزود: امکان ارسال تصویر جدید از سوی کاربر و تأیید آن برای درج در کارت ملی نیز فراهم خواهد شد.

نسخه دیجیتال کارت ملی و خدمات بانکی

وی با بیان اینکه کارت بانکی همچنان به‌صورت جداگانه صادر می‌شود، گفت: نسخه دیجیتال کارت ملی به‌عنوان یک سند معتبر قابل استفاده است و دستورالعمل نهایی پذیرش آن در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی در حال ابلاغ است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: اطلاعات هویتی تکمیلی موجود در تلفن همراه و کد درج‌شده در رسید صدور کارت می‌تواند نیاز دستگاه‌ها به اطلاعات هویتی را برطرف کند.

عرضه نرم افزار­ «کیف هویت من» تا پایان سال

جمالو گفت: در حال حاضر خدمات «کیف هویت من» از طریق سامانه «سهیم» ارائه می‌شود و نسخه نرم‌افزاری مستقل آن برای سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS نیز تا پایان سال عرضه خواهد شد.

وی درباره الزامات امنیتی این سامانه نیز اظهار کرد: سخت‌گیری‌های موجود در فرآیند ورود به سامانه، ناشی از تدابیر امنیتی برای مقابله با حملات سایبری است و تاکنون حملات صورت‌گرفته به سرور‌های سازمان با موفقیت خنثی شده است.

شفافیت استعلامات بانکی و اجرایی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور یکی از قابلیت‌های آینده «کیف هویت من» را شفافیت در استعلامات بانکی و اجرایی دانست و گفت: در آینده سوابق و گزارش استعلام‌های انجام‌شده درباره هر فرد در این سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

تحویل کارت ملی درب منزل

جمالو با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری ثبت احوال گفت: تقریباً تمامی خدمات این سازمان الکترونیکی شده و تنها مرحله نیازمند حضور، ثبت اولیه اطلاعات بیومتریک است.

وی افزود: با همکاری سازمان پست، فرآیند تحویل کارت ملی نیز به‌زودی به‌صورت غیرحضوری و درب منزل انجام خواهد شد و احراز هویت و ثبت اثر انگشت با استفاده از تجهیزات سیار صورت می‌گیرد.

انحصار وراثت کاملاً الکترونیکی شد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره فرآیند انحصار وراثت نیز گفت: این فرآیند که پیش از این بر عهده قوه قضاییه بود، اکنون به‌صورت کاملاً الکترونیکی در سازمان ثبت احوال انجام می‌شود.

جمالو افزود: پس از ثبت فوت، فرآیند انحصار وراثت ظرف ۲۰ روز تکمیل می‌شود و تاکنون ۹۷ درصد پرونده‌ها با موفقیت انجام شده است. سه درصد موارد اختلافی نیز در سامانه «صحا» پیگیری می‌شود.

نحوه دسترسی به «کیف هویت من»

وی گفت: هموطنان برای دسترسی به این خدمات می‌توانند عبارت‌های «سهیم»، «سامانه هویت من» یا «ثبت احوال» را در موتور‌های جست‌و‌جو جست‌و‌جو کنند و پس از ورود به سامانه و انتخاب گزینه «کیف هویت من»، با استفاده از احراز هویت هوشمند مبتنی بر تصویر چهره، به مدارک هویتی دیجیتال خود دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین شماره ۱۵۱۰-۰۲۱ را برای پاسخگویی و رفع مشکلات کاربران اعلام کرد و گفت: این سامانه در ساعات اداری و غیراداری آماده پاسخگویی به هموطنان است.