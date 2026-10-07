به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در جلسه بررسی امنیت پارک های شهر گرگان این خبر را اعلام کرد و گفت: این کارگروه مشترک با حضور شهرداری گرگان، انتظامی و بسیج شهرستان تشکیل و پس از بررسی وضعیت پارک‌های شهر، اماکن نیازمند نصب دوربین و حصارکشی را اولویت‌بندی و مسئول هر پارک مشخص و به دادسرا اعلام می کند.

مهدی رزاقی‌نژاد افزود: تعیین سازوکار روشن برای حفاظت از پارک‌ها، بررسی و تامین روشنایی پارک ها، نصب علائم هشداردهنده درباره ممنوعیت ورود حیوانات و موتورسیکلت‌ها به پارک ها، از دیگر وظایف این کارگروه است.

دادستان مرکز استان گلستان همچنین گفت: شهرداری مکلف است برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد از معابر و پارک‌ها اقدام کند.

وی افزود: جمع‌آوری معتادان متجاهر با اولویت افراد دارای سابقه سرقت و فراهم کردن گرمخانه برای افراد بی خانمان از دیگر اقدامات برای ارتقای امنیت پارک هاست.

رزاقی نژاد با بیان که تأمین امنیت و فراهم کردن امکان استفاده ایمن شهروندان از پارک‌ها، از وظایف دستگاه‌های مسئول است افزود: مصوبات این جلسه به‌عنوان تکالیف اجرایی ابلاغ می‌شود و دستگاه‌ها موظف‌ به اجرای آن هستند.

مهدی سیاری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان گلستان نیز گفت: تمام مصوبات تا زمان اجرای کامل، پیگیری می شود.