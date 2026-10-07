به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: عملیات اجرای روکش آسفالت محور کمیجان - میلاجرد - خنداب از محل اعتبارات ملی و در راستای پاسخ به مطالبات مردم منطقه و ارتقای کیفیت رویه آسفالتی راه‌ها آغاز شده است.

روح‌اله محسن‌زاده افزود: این پروژه در مجموع هشت کیلومتر از این محور را شامل می‌شود که نیمی از آن در حوزه استحفاظی شهرستان کمیجان و نیم دیگر در حوزه استحفاظی شهرستان خنداب اجرا خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به اهمیت بهسازی و نگهداری محور‌های مواصلاتی استان گفت: اجرای روکش آسفالت این مسیر با هدف تسهیل تردد، ارتقای کیفیت سطح راه و افزایش ایمنی عبور و مرور کاربران جاده‌ای همسو با اجرای روکش آسفالت در محور‌های شریانی استان در دستور کار قرار گرفته است.

محسن‌زاده ابراز داشت: بهسازی رویه راه‌ها از برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی است و تلاش می‌شود با استفاده از اعتبارات ملی و استانی، عملیات نگهداری و ارتقای کیفیت راه‌ها بر اساس اولویت‌های فنی و مطالبات مردم در مناطق مختلف استان دنبال شود.

او با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال انجام می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم با تکمیل روکش آسفالت این محور، شرایط مناسب‌تری برای تردد وسایل نقلیه و بهره‌برداری ایمن‌تر مردم منطقه فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی همچنین از اجرای عملیات خط‌کشی محور پس از اتمام روکش آسفالت خبر داد و گفت: پس از اتمام اجرای آسفالت، خط‌کشی مسیر نیز انجام خواهد شد تا فرآیند بهسازی و ارتقای ایمنی این محور تکمیل شود.