معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور هم‌زمان سند مالکیت الکترونیک به همراه سند فیزیکی تک‌برگ خبر داد و گفت: سند الکترونیک به تدریج جایگزین سند تک‌برگ ملک خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طاهریان، از صدور هم‌زمان سند مالکیت الکترونیک به همراه سند فیزیکی تک‌برگ خبر داد و اظهار کرد: سند مالکیت الکترونیک به تدریج جایگزین سند تک‌برگ ملک خواهد شد؛ سند فیزیکی تک‌برگ بر اساس یک فرایند زمانی مشخص و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی، به شکل تدریجی حذف شده و سند مالکیت الکترونیک جایگزین آن می‌شود.

وی با تشریح ویژگی‌های امنیتی این تحول ثبتی گفت: سند مالکیت الکترونیک از قابلیت اصالت‌سنجی آنلاین و آفلاین برخوردار بوده و کاملاً غیرقابل جعل، دستکاری و ویرایش است و به همین دلیل، امکان انکار آن از سوی صادرکننده سند وجود ندارد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ادامه اظهار کرد: کیوآرکد (QR Code) درج‌شده بر روی سند الکترونیک، در حقیقت امضای انحصاری و خدشه‌ناپذیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ در صورتی که کوچک‌ترین تغییری در اقلام اطلاعاتی سند ایجاد شود، این امضا بی‌اعتبار شده و این مغایرت به‌صورت برخط و لحظه‌ای قابل شناسایی و اصالت‌سنجی خواهد بود.

شفافیت حداکثری در معاملات ملکی با رونمایی از سند الکترونیک ملک

طاهریان با اشاره به شفافیت اطلاعات در اسناد الکترونیک جدید گفت: در سند مالکیت الکترونیک، اطلاعات جامعی از جمله شناسه منحصر‌به‌فرد ثبتی، نوع سند، کدملی مالک، نوع و مشخصات کامل ملک، مشخصات هویتی مالک، نوع کاربری و سایر اطلاعات تکمیلی جانمایی و ثبت شده است.

وی کاهش مراجعات حضوری و ارزان‌سازی خدمات را از اهداف بنیادین این طرح دانست و تصریح کرد: سند الکترونیک بستر مناسبی برای حذف تردد‌های غیرضروری شهروندان و ارائه خدمات سریع، ارزان و به‌موقع ایجاد کرده است.

طاهریان گفت: از جمله قابلیت‌های ویژه این خدمت، امکان اشتراک‌گذاری امن نسخه الکترونیک سند با اشخاص ثالث (مانند مشاوران املاک، بانک‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط) با قابلیت اعمال محدودیت زمانی برای دسترسی است که ضمن عدم نیاز به ارائه رونوشت و نسخه‌های فیزیکی، اعتماد و شفافیت حداکثری در معاملات را به همراه دارد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان یادآور شد: در حال حاضر، امکان مشاهده و چاپ نسخه اولیه از سند الکترونیک ملک از طریق سامانه جامع «کاتب» برای تمامی مالکان فراهم شده و شهروندان می‌توانند به‌راحتی به خدمات مرتبط با اسناد خود دسترسی داشته باش این سند از قابلیت اصالت‌سنجی آنلاین و آفلاین برخوردار و کاملاً غیرقابل جعل، دستکاری و ویرایش است.