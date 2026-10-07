به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با حکم معاون وزیر نفت و تفویض اختیار موسسه فرهنگی ورزشی صنعتی آبادان به فردین راشدی مدیر عامل پالایشگاه این شهرستان، وی در حکمی سید یوسف موسوی سندرونی را به عنوان سرپرست برای انجام برنامه‌های جاری و تعیین مدیر عامل و سایر موارد منصوب کرد.

سید یوسف موسوی سندرونی که خود مدیرعامل این موسسه فرهنگی ورزشی بود پس از ثبت نتایج نه چندان رضایت بخش تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در لیگ برتر فوتبال از سمت خود کناره گیری کرده بود، اما هیئت مدیره این موسسه فرهنگی ورزشی در بازه زمانی ۲۰ روزه مدیرعامل جدید را معرفی نکرد و باعث شد تیم فوتبال صنعت نفت آبادان وارد چالش‌های متفاوتی شود.

نفتی‌های آبادان روز جمعه ۱۷ مهرماه در قالب هفته هشتم در تهران مقابل پرسپولیس به میدان خواهد رفت.