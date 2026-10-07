استاندار خراسان رضوی گفت: نخبگان بدون تعارف، سرمایه اصلی استان هستند و موضوعات و مسائل متعددی در خراسان رضوی وجود دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان می‌توان برای حل آن‌ها راهکارهای مؤثر پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز در نشست با نخبگان علمی استان افزود: با توجه به ظرفیت ارزشمندی که جامعه نخبگان در اختیار استان قرار داده است، پیشنهاد می‌کنم کارگروهی با عنوان کارگروه مشورت نخبگان با حضور حدود ۵۰ نفر در استانداری تشکیل شود.

وی افزود: همچنین برای کارگروه‌های مشورتی مختلف استانداری در هر حوزه، متناسب با تخصص و موضوع فعالیت، حداقل سه نفر از نخبگان معرفی شوند تا در کنار این کارگروه‌ها به ارائه دیدگاه‌ها و راهکارهای تخصصی بپردازند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هر یک از نخبگان باید رهبر یک کار بزرگ باشند، ادامه داد: پای هر پیشنهاد و طرحی که به پیشبرد و توسعه استان کمک کند، امضای من را خواهید داشت.

مظفری گفت: فرصت همکاری با نخبگان را از استان نخواهیم گرفت و تلاش می‌کنیم از ظرفیت علمی، تخصصی و فکری آنان در مسیر حل مسائل و پیشرفت خراسان رضوی استفاده شود.