وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: صنعت بیمه تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت خودروها و منازل مسکونی و ۸۰ میلیون دلار برای جبران خسارت‌های واردشده به کشتی‌ها و هواپیماها در جنگ پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح آخرین آمار و وضع پرداختی‌های صنعت بیمه اعلام کرد که برای جبران خسارت‌های واردشده به خودرو‌ها و منازل مسکونی، تا کنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌های بیمه پرداخت شده است.

او در ادامه با اشاره به پوشش بیمه‌ای ناوگان حمل‌ونقل و بخش‌های راهبردی افزود: در حوزه حمل‌ونقل دریایی و هوایی نیز تاکنون حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت برای کشتی‌ها و هواپیما‌ها پرداخت شده است.

در جنگ تحمیلی رمضان، تعداد قابل توجهی از منازل مسکونی، واحد‌های تجاری، خودرو‌ها و قایق‌هایی که در سواحل کشور مشغول فعالیت اقتصادی بودند، هدف حملات دشمن آمریکایی – صهیونی قرار گرفت. همچنین ناوگان هوایی هم با حملات مستقیم شاهد تخریب برخی فرودگاه‌ها و هواپیما‌ها بوده است که شرکت‌های بیمه‌ای بنابر تکالیف حمایتی خود خسارات را پرداخت کرده‌اند.