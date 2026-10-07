به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مراسم کلنگ‌زنی و آغاز عملیات احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان راز و جرگلان با حضور مسلم محمدیاران، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، بر توسعه زیرساخت‌های ثبتی و فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان تأکید شد.

احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک راز و جرگلان با هدف ارتقای کیفیت خدمات ثبتی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت کارکنان و پاسخگویی به مراجعان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی در این مراسم بر ضرورت تسریع در اجرای طرح و رعایت استاندارد‌های لازم در احداث ساختمان تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات ثبتی و تثبیت مالکیت‌ها از موضوعات مهم در صیانت از حقوق مردم است.

گفتنی است عملیات احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان راز و جرگلان در زمینی به مساحت ۵۶۰ مترمربع و با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان آغاز شد.