رئیس پلیس فتا مازندران، با هشدار نسبت به افزایش پرونده‌های ارسال لینک‌های آلوده، از روش‌های جدید کلاهبرداران در پوشش تصاویر یادگاری و نامه‌های اداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس فتا مازندران، با هشدار نسبت به افزایش پرونده‌های ارسال لینک‌های آلوده، از روش‌های جدید کلاهبرداران در پوشش تصاویر یادگاری و نامه‌های اداری خبر داد.

سرهنگ امینی، گفت: در حال حاضر، شایع‌ترین پرونده‌هایی که در پلیس فتا در حال رسیدگی است، مربوط به ارسال لینک‌های آلوده به کاربران می‌باشد.

وی با اشاره به ترفند‌های جدید مجرمان سایبری افزود: این لینک‌ها در پوشش‌های مختلفی همچون عکس‌های یادگاری، آلبوم خاطرات و یا حتی با پوشش نامه‌های اداری و سازمانی ارسال می‌شوند تا کاربر را به کلیک و دانلود ترغیب کنند. تأکید اکید ما این است که بر روی هیچ لینکی، بدون اطمینان، کلیک یا اقدام به دانلود نکنید.

سرهنگ امینی در ادامه، در صورت گرفتار شدن کاربران در دام این لینک‌ها و آلوده شدن گوشی، دستورالعمل مقابله با این بحران را چنین تشریح کرد:اگر بر روی لینک آلوده کلیک کردید و متوجه شدید گوشی شما مورد حمله قرار گرفته است، اولین و مهم‌ترین اقدام این است ؛ بلافاصله گوشی خود را در حالت پرواز قرار دهید. با شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های پلیس فتا) تماس حاصل کنید. از قسمت تنظیمات گوشی، وارد بخش «برنامه‌ها» شده و هرگونه برنامه ناشناس و مشکوک را بلافاصله حذف کنید.

وی در پایان تأکید کرد: اگر در انجام مراحل فوق موفق نشدید، برای جلوگیری از خسارات بیشتر، حتماً به‌صورت حضوری به واحد پلیس فتا مراجعه کنید.