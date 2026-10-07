هادی فرجوند در سخنانی در یکصد و سیزدهمین نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، ضمن تاکید بر پایبندی کامل کشورمان به کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و همکاری سازنده با این سازمان، موارد پایبندنبودن آمریکا به این کنوانسیون را برشمرد.

او اعلام کرد که درخواست‌های ایران از آمریکا برای شفاف‌سازی درباره این موارد، با وجود گذشت بیش از دو دهه، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

فرجوند افزود: نگرانی‌هایی درباره برخی فعالیت‌های آمریکا، از جمله نقش مستند این کشور در برنامه سلاح‌های شیمیایی رژیم صهیونیستی، تسلیح صدام و برنامه‌های مرتبط با سلاح‌های شیمیایی غیرکشنده و ناتوان‌کننده آمریکا مطرح است.

نماینده دائم ایران نزد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگوکردن آمریکا در این زمینه از همه ابزار‌های لازم استفاده خواهد کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات شیمیایی، پتروشیمی و انبار‌های سوخت ایران در مناطق پرجمعیت در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را به دلیل خطرات جدی آن برای انسان‌ها و محیط زیست، «تروریسم شیمیایی» توصیف کرد.

فرجوند همچنین تاکید کرد که برخی از تأسیسات بمباران‌شده تحت نظام بازرسی‌های منظم سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار داشتند.

یکصد و سیزدهمین نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از ۱۴ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در مقر اصلی این سازمان در لاهه در حال برگزاری است.

شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به عنوان بازوی اجرایی این سازمان ۴۱ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر یکی از اعضای این شورا است.