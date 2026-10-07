روند انتقال زندان عادل‌آباد شیراز با استفاده از ظرفیت اراضی مولدسازی‌شده، در نشستی با حضور مسئولان ملی و استانی در فارس بررسی و بر تسریع اجرای این طرح تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، در سفر به فارس با مسئولان استانی درباره انتقال زندان عادل‌آباد شیراز گفت‌وگو کرد.

در این نشست، ظرفیت اراضی موجود و زمین‌های قرارگرفته در فرآیند مولدسازی برای تأمین محل احداث زندان جدید بررسی شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ساخت زندان جدید با مشارکت شهرداری‌ها و تحت مدیریت و نظارت سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی پیگیری خواهد شد.

پس از آماده شدن محل جدید، زندان عادل‌آباد به مکان پیش‌بینی‌شده منتقل و زمین فعلی آن نیز در چارچوب مقررات مولدسازی تعیین تکلیف می‌شود.

مسئولان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای شتاب‌بخشی به این طرح و بهره‌برداری مناسب از اراضی تأکید کردند.