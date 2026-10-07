استاندار اردبیل در پیامی به‌مناسبت هفته ملی کودک، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کودک، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی بسترهای واقعی رشد، خلاقیت و نشاط اجتماعی نسل آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل کانون استان اردبیل، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، هم‌زمان با فرارسیدن هفته ملی کودک در پیامی ضمن تبریک این مناسبت به کودکان و نوجوانان ایران اسلامی به‌ویژه فرزندان دیار سبلان، کودکان را نبض تپنده جامعه و سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر برای آینده میهن توصیف کرد.

استاندار اردبیل در این پیام با تأکید بر ضرورت نگاه عمیق به دوران کودکی و لزوم تحول در رویکرد‌های حمایتی، خواستار گذار از اقدامات کلیشه‌ای به سمت ایجاد زیرساخت‌های ملموس برای شکوفایی استعداد‌های نسل نو شد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان نبض تپنده جامعه و سرمایه تمام‌نشدنی آینده میهن هستند، بی‌شک در مسیر بالندگی این سرمایه‌های ملی، آنچه مسؤولیت ما را سنگین‌تر می‌کند، پیوند میان لبخند کودکان امروز و ایثار کودکانی است که در جنگ ۱۲ روزه و رمضان، به‌ویژه شهدای مظلوم میناب، آسمانی شدند. اگرچه جای خالی آن فرشتگان پرکشیده در جشن‌های هفته ملی کودک با هیچ حضوری پر نمی‌شود، اما یاد و خاطره‌شان قطب‌نمای حرکت ماست تا هرگز فراموش نکنیم که امنیت امروز، مرهون جان‌فشانی‌های چه عزیزانی است.

این‌جانب ضمن تبریک این مناسبت به همه کودکان سرزمینم، به‌ویژه فرزندان عزیز استان اردبیل، تأکید می‌کنم که برای تحقق مسیر بالندگی این عزیزان، به همراه تمامی مسؤولان استانی با عبور از رویکرد‌های تشریفاتی، بستر‌های واقعی شکوفایی، خلاقیت و نشاط اجتماعی برای نسل آینده مهیا شود. امیدوارم با هم‌افزایی نهاد‌های متولی و همراهی خانواده‌ها، فضایی سرشار از پویایی برای فرزندان این خطه فراهم شود.»

۱۵ مهر ۱۴۰۵

مسعود امامی یگانه

استاندار اردبیل